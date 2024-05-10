Hamas, ABD ve İsrail'in dengesini bozdu

Hamas’ın başarılı askeri ve siyasi önderliği İsrail ve Amerika'nın dengesini bozdu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 7 Ekim’de Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı Harekâtı karşısında başarısız olduklarını kabul etti.

Bir televizyon programına verdiği röportajda Netanyahu, “Açıkçası başarısızlıklar vardı. Hükümetin ilk sorumluluğu insanları korumaktır, bu en üst düzey sorumluluktur ve insanlar korunmadı, bunu kabul etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

BIDEN KATLİAMLARA ORTAK OLDUKLARINI KABUL ETTİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da İsrail’in yaptığı katliama ortak olduklarını itiraf etti.

Biden, bir televizyon kanalına verdiği röportajda 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve İsrail'in sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü" ifadelerini kullandı.

ŞAHİNLERİN MORALİ BOZUK

Amerika ile İsrail arasında silah sevkiyatı krizi yaşanıyor. Amerika İsrail’e bazı silahların sevkiyatını durduğunu açıkladı.

Netanyahu, Biden yönetimine videolu mesaj gönderdi. İsrail Başbakanı mesajında "Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz" dedi.

Biden yönetimi ile Netanyahu hükümeti arasındaki tartışma özellikle iki ülkenin şahin kanatlarının morallerinin bozulmasına yol açtı. Biden’ın tutumunun ABD seçimlerine nasıl yansıyacağı ise Amerikan medyasında yoğun olarak tartışılıyor.