Kassam Tugayları, İsrail tankını vurdu

Kassam Tugayları Gazze'yi İsrail'e karşı santim santim savunmaya devam ediyor.

Hamas'ın yayınladığı yeni videoda Kassam Tugayları'nın İsrail tankını nasıl imha ettiği görülüyor.

İsrail Gazze'nin batısındaki Şifa hastanesi ve çevresine karadan ve havadan saldırıyor. Filistinli savaşçılar ise topraklarını müdafaa ediyor.

Hamas'ın yayınladığı görüntülerde İsrail tankı roketle vuruluyor. Bir Kassam Tugayları mensubu yıkılmış bir binanın içinden İsrail tankını roketatarla hedef alıyor. Tam isabetle vurulan tankta patlama meydana geliyor.

Şifa Hastanesi çevresinde çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor.