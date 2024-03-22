Kassam Tugayları, İsrail tankını vurdu

Gazze'de Şifa Hastanesi ve çevresindeki çatışmalar dört gündür devam ediyor. İsrail bütün saldırılarına rağmen Filistin direnişini kıramıyor. Hamas son olarak Şifa Hastanesi yakınlarında Kassam Tugaylarının bir İsrail tankını roketle vurduğu görüntüleri yayınladı.

Kassam Tugayları, İsrail tankını vurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Kassam Tugayları Gazze'yi İsrail'e karşı santim santim savunmaya devam ediyor.

Hamas'ın yayınladığı yeni videoda Kassam Tugayları'nın İsrail tankını nasıl imha ettiği görülüyor.

İsrail Gazze'nin batısındaki Şifa hastanesi ve çevresine karadan ve havadan saldırıyor. Filistinli savaşçılar ise topraklarını müdafaa ediyor.

Hamas'ın yayınladığı görüntülerde İsrail tankı roketle vuruluyor. Bir Kassam Tugayları mensubu yıkılmış bir binanın içinden İsrail tankını roketatarla hedef alıyor. Tam isabetle vurulan tankta patlama meydana geliyor.

Şifa Hastanesi çevresinde çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 12 zanlı yakalandıİstanbul'da DEAŞ operasyonu! 12 zanlı yakalandıYurt
# kassam tugayları # hamas # israil # gazze # filistin
Çok Okunanlar
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan'dan acı haber
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan'dan acı haber
22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!
İstanbul'da suç örgütü çökertildi!
İstanbul'da suç örgütü çökertildi!
Polisliği bırakıp dünya turuna çıkan Türk gezgine Malezya'da işkence
Polisliği bırakıp dünya turuna çıkan Türk gezgine Malezya'da işkence
Öne Çıkanlar Emekliler Erdoğan'a seslendi: "Emekliye en iyi maaşı biz verdik" yalanına son! | ULUSAL HABER Emekliler Erdoğan'a seslendi: "Emekliye en iyi maaşı biz verdik" yalanına son! | ULUSAL HABER Uzman isimden enflasyon tahmini! Mayıs sonrasında... Uzman isimden enflasyon tahmini! Mayıs sonrasında...