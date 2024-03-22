İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 12 zanlı yakalandı

Terör örgütlerine karşı yurt genelinde çeşitli operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak, megakent İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin deliller bulunduğu belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararı verdiği şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalandı.