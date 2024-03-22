Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Kentte, uyuşturucu imal eden ve ticaretiyle uğraşanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Toroslar ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken, operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde, 1 kilo 36 gram kokain, 136 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca ve 79 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.