Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Mersin'de Toroslar ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Kentte, uyuşturucu imal eden ve ticaretiyle uğraşanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Toroslar ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken, operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde, 1 kilo 36 gram kokain, 136 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca ve 79 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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