Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.