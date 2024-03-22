Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

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