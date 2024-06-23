Rusya'nın Dağıstan bölgesinde silahlı saldırı 6 polis hayatını kaybetti

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde iki farklı kente saldırı düzenlendi. Silahlı saldırılarda 6 polis öldürüldü, 12 polis yaralandı. İki saldırgan da öldürüldü.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde silahlı saldırı 6 polis hayatını kaybetti
Editör: Mert Sagit
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Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu.

Düzenlenen iki silahlı saldırıda Mahaçkale'de bir polis noktası ve Derbent'te de sinagog ile kilise hedef alındı.

İçişleri bakanlığı'nın açıklamasına göre saldırılarda 6 polis öldü, 12 polis yaralandı. İki saldırganın da öldürüldüğünü açıklandı.

Dağıstan'da terörle mücadele rejimi ilan edildi.

İngiliz haber ajansı Reuters sinagogda yangın çıktığını duyurdu. Haberde kilise saldırısında da bir rahip ve kilisenin güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bilgileri yer aldı. 

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