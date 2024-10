Bitcoin'in mucidi belli oldu mu?

Kanadalı geliştirici Peter Todd, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Satoshi olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Todd, HBO belgeselinde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve bu iddiaların hiçbir somut kanıta dayanmadığını vurguladı.

İddialar Ne Kadar Gerçek?

Belgeselde, Peter Todd'un 2010 yılında Satoshi Nakamoto ile kripto para forumlarında iletişim kurduğu iddia edilse de, Todd'un Satoshi olduğuna dair kesin bir delil sunulmadı. Kripto dünyasında sıkça karşılaşılan bu tür iddiaların spekülasyon düzeyinde kaldığı yorumları yapılıyor.

Peter Todd Kimdir?

Peter Todd, Bitcoin'in erken dönem geliştiricilerinden biri olarak tanınıyor. Toronto’daki Ontario College of Art and Design’dan mezun olan Todd, yaklaşık 15 yaşında kripto dünyasındaki etkili isimlerle tanışmaya başladığını açıklamıştı. Todd, kripto para geliştirilmesinde aktif bir rol üstlenmiş olmasına rağmen, Satoshi Nakamoto olduğu iddiasını her zaman reddetti.

Satoshi Nakamoto'nun Kimliği Gizemini Koruyor

Satoshi Nakamoto'nun kimliği bugüne kadar bir sır olarak kaldı. Daha önce de Hal Finney, Nick Szabo, Adam Back ve Craig Wright gibi isimlerin Satoshi olabileceği öne sürülmüş, ancak bu iddiaların hiçbiri kanıtlanamamıştı. Bitcoin'in yaratıcısının kim olduğuna dair kesin bir bilgi hala bulunmuyor ve Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliği kripto dünyasında bir muamma olarak kalmaya devam ediyor.