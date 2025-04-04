Ulusal Kanal’a iki ödül birden! Yılın en iyileri seçildi

18. Altın Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu. Hayat Kırmızı Türk Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, Ulusal Kanal’ın iki başarılı sunucusu ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Ulusal Kanal’a iki ödül birden! Yılın en iyileri seçildi
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Gün Ortası programının sunucusu Yeşim Eryılmaz, "Yılın Fark Yaratan Kadın Haber Spikeri" ödülünün sahibi olurken, Günaydın Türkiye programının sunucusu Derya Coşkun İmren ise "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sabah Haber Spikeri" ödülünü kazandı.

Ulusal Kanal’a iki ödül birden! Yılın en iyileri seçildi - Resim : 1

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Yeşim Eryılmaz, Türkiye’nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi:
"Tüm emperyalist kuvvetlerin üzerimizdeki bulutlarının dağılması dileğiyle, üretelim, yerli olalım, milli olalım, Atatürk’ün yolundan hiç sapmayalım."

Derya Coşkun İmren ise ödül mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

Ulusal Kanal’a iki ödül birden! Yılın en iyileri seçildi - Resim : 2
"Yıllardır izlediğim ve örnek aldığım isimlerle aynı sahnede ödül almak benim için büyük bir onur. Evet, zor zamanlardan geçiyoruz ama ben geleceğe umutla bakıyorum. Çok daha güzel günler bizi bekliyor, çok daha güzel haberleri ulaştıracağımız nice günler olacak."

Ulusal Kanal ekibi, ödüllerle taçlanan bu başarılarını izleyicilerine armağan etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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