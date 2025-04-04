Havalimanından arbede! Yaralı polisler var

Olay, Gaziantep Havalimanı girişindeki kimlik kontrol noktasında meydana geldi. İddiaya göre, havalimanına giriş yapmak isteyen bir araçta sürücü değişikliği yapıldığı fark edilince, polis ekipleri kimlik ve ehliyet kontrolü yapmak istedi. Ancak araçtaki şahıslar bu talebe olumsuz yanıt vererek direnç gösterdi.

Durumdan şüphelenen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar arasında arbede çıktı. Giderek büyüyen olay sırasında bir silah ateş aldı ve çıkan kurşunlar polis memuru N.U. ile şahıslardan S.Ö.’ye isabet etti.

Olay yerine takviye polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Hafif yaralanan polis memuru ve şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar daha sonra taburcu edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.