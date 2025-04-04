Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! Kiracılar için zor dönem kapıda

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, kira fiyatlarında yaşanan yükselişe dikkat çekerek, piyasada yaşanabilecek gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Akçam, kira artış oranının yüksek olmasının kiracılar üzerindeki mali yükü artırdığını belirtti.

"Daha yüksek bir düşüş bekliyorduk. Halihazırda yüksek olan kiraların yüzde 50 oranında artması kiracılar için büyük bir yük olacak. Kira fiyatlarının bu denli yüksek olduğu bir ortamda, kiracıları da düşünmek gerekiyor. Önümüzdeki aylarda kiralık ev bulma sorunu artabilir. Ciddi adımlar atılmalı ve arz-talep dengesi sağlanmalı."

Mevsimsel olarak emlak piyasasında hareketliliğin başladığını söyleyen Akçam, yaz aylarıyla birlikte talepte ciddi bir artış yaşanacağını vurguladı.

"Kış sezonunda büyük bir hareketlilik yaşanmadı. Ancak önümüzde yaz dönemi var. Özellikle öğrencilerin, memur tayinlerinin ve yeni iş başlangıçlarının etkisiyle kiralık konut fiyatları yükselmeye devam edebilir."

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine bağlı olarak kira artış oranlarının belirlendiğini hatırlatan Akçam, Ankara’daki kira fiyatları hakkında da bilgi verdi.

"Ankara’da kira fiyatları 22 bin lira ile 220 bin lira arasında değişiyor. İş yerleri için herhangi bir kira sabitlemesi yapılmadı ve bu saatten sonra da beklenmemeli. Özellikle esnaf tarafında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İş yerleri için kira bedelleri, işletme sahipleri için önemli bir mali yük oluşturuyor."