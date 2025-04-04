Bu ürünler 81 ilde yasaklandı: Tek tek toplanıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, taze limon suyu izlenimi veren ancak aslında limon içermeyen ürünler Türkiye genelinde yasaklandı. Bu düzenleme, tüm Türkiye'deki 81 ilde geçerli olacak.

Limon Aromalı Ürünlere Yasak

Yeni düzenlemeye göre, "limon sosu", "limon aromalı sos" veya "limonlu sos" gibi ifadelerle satılan ve gerçek limon suyu içermeyen ürünlerin satışı artık yapılmayacak. Bu tür ürünlerin, taze limon suyu gibi satılması yanıltıcı olarak değerlendirilecek ve piyasaya arzı yasaklanacak. Bu adım, gıda etiketlemelerinde daha şeffaflık sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakanlık, bu düzenleme ile tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.