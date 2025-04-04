Tereyağında yeni düzenleme: Artık son!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve sadeyağ üretiminde yeni düzenlemelere gitti. Yeni Türk Gıda Kodeksi Tebliği'ne göre, tereyağı etiketlerinde yanıltıcı ifadeler ve görseller kullanılması yasaklandı. Bu düzenleme, tüketicilerin doğru bilgi almasını sağlamayı hedefliyor.

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Tereyağında yeni düzenleme: Artık son!
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Yeni düzenlemeyle birlikte, tereyağı ürünlerinin etiket ve tanıtımlarında, inek, koyun, keçi veya manda gibi hayvan görsellerine yer verilemeyecek. Farklı süt türleri kullanılsa bile, yalnızca yazılı açıklamalarla bilgi verilebilecek; görsel temsillerle tüketicinin yanıltılması engellenecek.

Bunun yanı sıra, tereyağında tuz oranı, ürünün içeriği ve etiket formatı yeniden belirlendi. Artık tereyağlarında, ağırlıkça en fazla yüzde 2 oranında tuz bulunabilecek. Tuzdan gelen kuru madde miktarı, süt yağsız kuru madde miktarından ayrı değerlendirilerek şeffaflık sağlanacak.

Çeşnili tereyağlarında ise taklit ve tağşişe yol açabilecek çeşni maddeleri kullanılamayacak. Ayrıca, sadeyağda ve çeşnisi olmayan tereyağlarında aroma verici maddeler bulunamayacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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