Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte son durumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmazken, Alparslan Türkeş’in anıt mezarına yaptığı ziyaretle aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte son durumu
Yayınlanma: Güncellenme:

28 Ocak’tan bu yana herhangi bir görüntü vermeyen Bahçeli, şubat ayının başında kalp kapakçığı ameliyatı geçirmiş ve sonrasında tedavi sürecine devam etmişti. Bu süreçte partisinin grup toplantılarına katılmayan ve kameralar karşısına çıkmayan Bahçeli, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümünde anıt mezarı ziyaret ederek yeniden görüntülendi.

Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte son durumu - Resim : 1

MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından parti üyelerine gönderildiği belirtilen mesajda, Bahçeli’nin Alparslan Türkeş’in anıt mezarındaki anma programına katılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak, MHP heyetinin sabah düzenlediği ziyarette Bahçeli yer almadı.

Saat 13.00’ten sonra Türkeş’in anıt mezarına gelen Bahçeli, yoğun güvenlik önlemleri altında aracından inerek doğrudan mezara yöneldi.

MHP lideri 4 Şubat 2025’te hastanede tedavi altına alınmış ve kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP’den yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" ifadeleri kullanılmıştı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve 41 şehirde yatırım fırsatı! TOKİ arsa satışına başlıyorİstanbul, Ankara, İzmir ve 41 şehirde yatırım fırsatı! TOKİ arsa satışına başlıyorYurt
Torununa terlikle vurdu, hapis cezası aldı!Torununa terlikle vurdu, hapis cezası aldı!Yurt
devlet bahçeli son durum
Günün Manşetleri
Havalimanından arbede!
Tavuk döner yerken iki kez düşünün
"2 Nisan ticaretin zaferi oldu"
Bayram tatilinde acı bilanço
Marmaris'te otel yangını
Meteoroloji'den 51 il için uyarı!
Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti
"Gençler istedi, destek verdik ama boykot bitti"
ABD’den Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi!
Şanlıurfa’da kanalizasyon çalışmasında göçük
Çok Okunanlar
Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları
Kredi çekecekler dikkat! 500 bin TL krediye kaç TL geri ödeme? Faizler güncellendi Kredi çekecekler dikkat! 500 bin TL krediye kaç TL geri ödeme? Faizler güncellendi
Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları Araç sahipleri dikkat! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Orman Bölge Müdürlüğü 8 bin 500 personel alımı yapacak Orman Bölge Müdürlüğü 8 bin 500 personel alımı yapacak
Marmaris'te otel yangını Marmaris'te otel yangını