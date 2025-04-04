Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte son durumu

28 Ocak’tan bu yana herhangi bir görüntü vermeyen Bahçeli, şubat ayının başında kalp kapakçığı ameliyatı geçirmiş ve sonrasında tedavi sürecine devam etmişti. Bu süreçte partisinin grup toplantılarına katılmayan ve kameralar karşısına çıkmayan Bahçeli, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümünde anıt mezarı ziyaret ederek yeniden görüntülendi.

MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından parti üyelerine gönderildiği belirtilen mesajda, Bahçeli’nin Alparslan Türkeş’in anıt mezarındaki anma programına katılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak, MHP heyetinin sabah düzenlediği ziyarette Bahçeli yer almadı.

Saat 13.00’ten sonra Türkeş’in anıt mezarına gelen Bahçeli, yoğun güvenlik önlemleri altında aracından inerek doğrudan mezara yöneldi.

MHP lideri 4 Şubat 2025’te hastanede tedavi altına alınmış ve kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP’den yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" ifadeleri kullanılmıştı.