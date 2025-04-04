Torununa terlikle vurdu, hapis cezası aldı!

Denizli'de, torununun akşam dışarı çıkmasını engellemek için terlikle vurduğu gerekçesiyle yargılanan 80 yaşındaki Asiye Kaytan’a, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Torununa terlikle vurdu, hapis cezası aldı!
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Olay, 9 Ağustos 2024'te Denizli'nin Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Asiye Kaytan, birlikte yaşadığı 18 yaşındaki torunu Asiye Vural'ın dışarı çıkmasını engellemek amacıyla koluna terlikle vurdu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’ndaki "silah" tanımına dayanarak, saldırı ve savunmada kullanılabilen nesnelerin bu kapsama girdiğini belirtti. Bu nedenle terliği "silah" olarak kabul etti ve Kaytan’a önce 5 yıl hapis cezası verdi. Ancak takdiri indirim uygulanarak ceza 4 yıl 2 aya düşürüldü.

Sanık avukatı Hasan Ozan Orpak, daha önce Denizli’de bir annenin terliğinin "silah" sayıldığı bir davanın daha görüldüğünü hatırlatarak, kararın istinaf mahkemesine taşındığını söyledi. Orpak, "İstinaf sürecinde bu kararın hukuki olarak değişeceğini umuyoruz." dedi.

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