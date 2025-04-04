2 bin yıllık gizem: Görenler hayran kalıyor!

Dikilitaş Köyü’nün kayalık ve yüksek rakımlı Kızıltepe bölgesinde yer alan tümülüse, içinde üç niş bulunan mezar odasına merdivenle giriliyor. Ana kayanın üzerine inşa edilen ve büyük moloz taşlardan oluşan tümülüs, 7 metre yüksekliğe ve 30 metre çapa sahip.

Diğer tümülüsler genellikle toprak ve küçük çakıl taşlarından oluşurken, Sesönk Tümülüsü’nün büyük moloz taşlardan inşa edilmiş olması onu benzersiz kılıyor. Yapının kuzey, güney ve doğu tarafında altı sütun bulunurken, doğudaki iki sütun zamanla yıkılmış durumda.

Kommagene Krallığı’na ait bu tarihi yapı, yüksek kayalık bir bölgede yer aldığı için araçla ulaşım mümkün değil. Bu nedenle çok az ziyaretçi tarafından keşfediliyor.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, Sesönk Tümülüsü’nün önemine değinerek şu bilgileri paylaştı:

"Bu tümülüs 7 metre yüksekliğinde olup, kayaya oyulmuş mezar odası üç niş içeriyor. Üzerine büyük moloz taşlarla yükselti eklenmiş. Yapı, Kommagene Krallığı’nın mezar geleneğini yansıtıyor ve Karakuş Tümülüsü’ne benzer özellikler taşıyor."

Alkan ayrıca, Kral 2. Mithridatis’in MÖ 36-21 yılları arasında buraya gömüldüğünün tahmin edildiğini belirterek, "Bölge oldukça yüksek bir noktada yer alıyor ve yürüyerek ulaşmak yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. Kommagene Krallığı’nın anıt yapıları genellikle stratejik ve yüksek konumlara inşa edildiği için bu yapı da dikkat çekiyor" dedi.

Adıyaman’ın tarihi miraslarından biri olan Sesönk Tümülüsü, keşfedilmeyi bekleyen benzersiz bir antik yapı olarak öne çıkıyor.