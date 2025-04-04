Sanatçılar kıskaca alındı: Murat Demirbaş’tan iktidar ve muhalefete uyarı!

Ekrem İmamoğlu operasyonunun ardından yaşanan gelişmeler, sanat camiasını da etkisi altına aldı. Sanatçılar, boykot çağrılarına destek verdikleri ya da sessiz kaldıkları gerekçesiyle hedef haline geldi.

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Sanatçılar kıskaca alındı: Murat Demirbaş’tan iktidar ve muhalefete uyarı!
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Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı Murat Demirbaş, sanat dünyasına yönelik baskılara tepki göstererek, iktidar ve muhalefeti sağduyulu olmaya çağırdı.

Demirbaş, sanatçılara yönelik baskıların Türk sanatına zarar verdiğini belirterek, şunları söyledi:

📌 "Türkiye’de sanatçılara uygulanan bu baskı ve boykotların sanat açısından olumsuz etkileri olacağını düşünüyorum. Umarım bundan vazgeçilir."

Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon sonrası, sanatçılar siyasi cepheleşmenin ortasında kaldı. Kimileri boykot çağrılarını desteklediği için işinden olurken, kimileri sessiz kaldıkları için linç edildi.

📌 "Hiçbir sanatçı, sadece fikirleri nedeniyle hedef haline gelmemeli. Ancak sanatçılar da hukukun üstünde değildir. Suç işlediklerinde elbette yargılanabilirler. Sanatçının özgürlüğü, sanatını icra etme hakkıyla ilgilidir."

Sanatçılar arasındaki farklı görüşlerin doğal olduğunu vurgulayan Demirbaş, toplumu kutuplaştıran yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini belirtti:

📌 "Sanatçılar farklı bakış açılarına sahip olabilir. Ancak sanata yönelik saygısızlık, toplumdaki ayrışmayı daha da derinleştiriyor. Bu tür baskılar, sanatçıların çaresizliğini gözler önüne seriyor."

Sanatın, toplumsal uzlaşı ve eleştirel düşüncenin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Demirbaş, sanat üzerinden baskı kurmanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti:

📌 "Sanata müdahale etmek risklidir. Sanatı hasta etmek de tedavi etmek de zordur. Bu yüzden sanat konusunda daha hassas davranılmalı. (…) İktidarın da ani kararlar almaması gerekiyor."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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