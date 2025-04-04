TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, Korutepe Tüneli mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tır, minibüs ve otomobillerin karıştığı kazada 8 kişi yaralanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı
Yayınlanma: Güncellenme:

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra hastaneye sevk edildiler.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Faiz oranları güncellendi! 300 bin TL’yi 1 ay vadeli yatıran ne kadar kazanacak?Faiz oranları güncellendi! 300 bin TL’yi 1 ay vadeli yatıran ne kadar kazanacak?Ekonomi
ABD ekonomisinde kriz derinleşiyor: Finans balonları patladı!ABD ekonomisinde kriz derinleşiyor: Finans balonları patladı!Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trafik kazası
Günün Manşetleri
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Tavuk döner tüketirken bunlara dikkat edin!
Murat Demirbaş’tan iktidar ve muhalefete uyarı!
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu!
Bu ürünler 81 ilde yasaklandı
Ulusal Kanal’a iki ödül birden!
Havalimanından arbede!
Tavuk döner yerken iki kez düşünün
"2 Nisan ticaretin zaferi oldu"
Bayram tatilinde acı bilanço
Çok Okunanlar
Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller
Faiz oranları güncellendi! 300 bin TL’yi 1 ay vadeli yatıran ne kadar kazanacak? Faiz oranları güncellendi! 300 bin TL’yi 1 ay vadeli yatıran ne kadar kazanacak?
Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları
Orman Bölge Müdürlüğü 8 bin 500 personel alımı yapacak Orman Bölge Müdürlüğü 8 bin 500 personel alımı yapacak
Kredi çekecekler dikkat! 500 bin TL krediye kaç TL geri ödeme? Faizler güncellendi Kredi çekecekler dikkat! 500 bin TL krediye kaç TL geri ödeme? Faizler güncellendi