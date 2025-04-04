TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra hastaneye sevk edildiler.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.