TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı
Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, Korutepe Tüneli mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tır, minibüs ve otomobillerin karıştığı kazada 8 kişi yaralanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
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Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra hastaneye sevk edildiler.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı