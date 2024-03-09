Fitch'ten Türkiye ile ilgili yeni karar! Kredi notu yükseltildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Fitch'ten Türkiye ile ilgili yeni karar! Kredi notu yükseltildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi ile ilgili yeni değerlendirmesini duyurdu. Konuyla ilgili Fitch Ratings'den açıklama geldi.

Türkiye'nin kredi notu ile ilgili yeni bir düzenlemeye giden Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiğini, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiğini aktardı.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, söz konusu not artırımının makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, bu durumun daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığını yansıması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, pozitif görünümün ise Fitch'in Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarıldı.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, büyüme oranın 2025'te ise yüzde 3,1'e çıkabileceği kaydedildi.

Açıklamada, mart ayındaki yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmasının beklenmediği ifade edildi.

Fitch Ratings, 8 Eylül 2023'te Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çıkarmıştı. Fitch'in takvimine göre Türkiye'ye ilişkin bir sonraki değerlendirmenin 6 Eylül'de yapılması planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# fitch ratings # Türkiye kredi notu # ekonomi
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