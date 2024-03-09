Bakan Mehmet Şimşek'ten Türkiye'nin kredi notuyla ilgili açıklama

Bakan Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili açıklama yaptı. Uygulanan ekonomik programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna yansıdığını belirten Şimşek, "Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek." dedi.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Türkiye'nin kredi notuyla ilgili açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomik programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna da yansıdığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu başarıya kayıtsız kalmayarak Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek, görünümünü pozitife çevirdiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

- Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir.
Fitch'ten Türkiye ile ilgili yeni karar! Kredi notu yükseltildiFitch'ten Türkiye ile ilgili yeni karar! Kredi notu yükseltildiEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mehmet Şimşek # Türkiye kredi notu # Fitch # ekonomi
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