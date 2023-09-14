Lojistik sektörü alarm veriyor

Akaryakıt fiyatları 40 lira oldu, bazı illerde 41'i buldu. Bu durum herkes gibi lojistik firmalarını da olumsuz etkiledi. Gaziantep Umum Nakliyatçılar Kooperatifi Başkanı Zafer Aydıngüler, giderlerin altından kalkamayan esnafın araçlarını satmaya başladığını söyledi.

Lojistik sektörü alarm veriyor
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Ekonomi günden güne kötüye gidiyor. Enflasyonunun önünü almak için atılan adımlar çözüm yerine krizi daha da derinleştiriyor. Sanayinin tekeri olan lojistik sektöründe alarm çanları çalıyor. Feryat sanayi şehri Gaziantep'ten yükseldi.

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LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALARM VERİYOR

5 organize sanayi bölgesine sahip, ihracat rakamlarıyla da ön sıralarında kendine yer bulan şehirde lojistik firmaları sorunlarla boğuşuyor. Gaziantep Umum Nakliyatçılar Kooperatifi Başkanı Zafer Aydıngüler akaryakıta gelen zamların sektöre sekte vurduğunu söyledi.

Lojistik sektörü alarm veriyor - Resim : 2Nakliye esnafı giderini karşılayamadığı için araçlarını gözden çıkarıyor. 11. aydan sonra esnafın durumunun daha kötüye gideceği tahmin ediliyor.

# ​Gaziantep # lojistik # Sanayi # esnaf
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