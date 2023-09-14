Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 14 Eylül 2023 altın fiyatları

Altın piyasası, kimileri için yatırım konusu olurken, kimileri ise parasının değerini koruyabilmek için güvenli liman olmaya devam ediyor. Güncel kura göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, reşat altın fiyatları günü nasıl kapattı? Altın fiyatları günü nasıl kapattı!

14 EYLÜL 2023 ALTIN FİYATLARI GÜNÜ NASIL KAPATTI?

14 Eylül 2023 altın fiyatlarındaki kapanışın sonuçları şu şekilde açıklayabiliriz:

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 27.063,23

Satış Fiyatı: 27.687,65

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11.226,57

Satış Fiyatı: 11.510,03

REŞAT ALTINI

Alış Fiyatı: 11.161,51

Satış Fiyatı: 11.445,48

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10.977,00

Satış Fiyatı: 11.068,00

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5.506,00

Satış Fiyatı: 5.557,00

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2.744,00

Satış Fiyatı: 2.778,00

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1.647,86

Satış Fiyatı: 1.648,03