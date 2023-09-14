Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 14 Eylül 2023 altın fiyatları

Altın fiyatları her zaman güvenilir bir liman olmaya devam ediyor. Altın fiyatları değişkenlik gösterirken, yatırım yapacakların, altın fiyatlarında ki son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Altın fiyatları günü nasıl kapattı ayrıntılar...

Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 14 Eylül 2023 altın fiyatları
Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 14 Eylül 2023 altın fiyatları
Editör: Süleyman Daban
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Altın piyasası, kimileri için yatırım konusu olurken, kimileri ise parasının değerini koruyabilmek için güvenli liman olmaya devam ediyor. Güncel kura göre gram altınçeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, reşat altın fiyatları günü nasıl kapattı? Altın fiyatları günü nasıl kapattı!

Altın için kritik tarih! Altın o tarihte...Altın için kritik tarih! Altın o tarihte...Ekonomi

 14 EYLÜL 2023 ALTIN FİYATLARI GÜNÜ NASIL KAPATTI?

14 Eylül 2023 altın fiyatlarındaki kapanışın sonuçları şu şekilde açıklayabiliriz:

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 27.063,23

Satış Fiyatı: 27.687,65

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ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11.226,57

Satış Fiyatı: 11.510,03

REŞAT ALTINI

Alış Fiyatı: 11.161,51

Satış Fiyatı: 11.445,48

Altın fiyatları günü nasıl kapattı? 14 Eylül 2023 altın fiyatları - Resim : 3

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10.977,00

Satış Fiyatı: 11.068,00

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5.506,00

Satış Fiyatı: 5.557,00

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ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2.744,00

Satış Fiyatı: 2.778,00

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1.647,86

Satış Fiyatı: 1.648,03

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