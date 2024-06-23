Manisalı karpuz üreticisi fiyattan memnun değil

Manisa'da karpuz tarlalarına girildi. Çiftçi hasat ettiği ürünü iyi bir fiyattan satmak istiyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, üreticinin fiyatlardan yüzünün gülmediğini söyledi.

Çiftçi girdi maliyetlerinin çok yükselmesinden yakınıyor. Çözüm talep ediyor yetkilerden. Alın teriyle para kazanmaya çalışan Manisalı üretici, aracılara tepki gösterdi, kendi ürününün para etmesini istedi.