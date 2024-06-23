Milli takım yenildi onlar sevindi! DEM Partili isimden skandal paylaşım

PKK'nın siyasi partisi DEM Partinin 26. dönem Milletvekili Ferhat Encu milli takım üzerinden Türkiye düşmanlığı yaptı. Encu, A milli futbol takımımızın Portekiz'e 3-0 yenilmesinden sonra sosyal medya hesabından Bijî Portîkez (Yaşasın Portekiz) paylaşımı yaptı.

Bu açıklama sosyal medyada büyük tepki çekti. Yapılan paylaşımlarda insanlar, Türkiye düşmanlarının kendi vergileriyle maaş almasına tepki gösterirken, DEM Parti'nin de kapatılmasını talep ettiler.

Terör örgütü PKK'nın kampında silahlı eğitim alan Ferhat Encü, daha önce de 'terör propagandası yapmak' suçundan hapse mahkum edilmiş ve bu nedenle vekilliği düşürülmüştü. DEM Partililer ise Almanya'da Kürdistan Bayrağı açtı, Portekiz lehine atılan sloganlara eşlik etti.