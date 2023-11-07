Metal İşçilerinin Zam Pazarlığı Sürüyor! Bazı Maddelerde Uzlaşma Sağlandı

İşçi ve işveren müzakere için oturdu, bazı maddelerde anlaşma sağlandı, bazı maddeler ise tartışmalara neden oldu.

Yaklaşık 130 bin metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için görüşmeler sürüyor. Masada işçiyi Türk Metal Sendikası işvereni ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS temsil ediyor.

Taraflar 4'üncü toplantısını 7 Kasım'da işverenin ev sahipliğinde yaptı. Toplantıda 14 madde üzerinde görüşme oldu. Bu maddeler arasında fazla çalışma, toplu işçi çıkarma, teşkilatlanma yer aldı.

Esnek Çalışma Dayatması

İşveren görüşmelerde işçinin güvencesiz çalışmasına neden olacak esnek çalışma modelini toplu iş sözleşmesine eklemek istedi.

Ayrıca sözleşme görüşmeleri sırasında işçilerin anlaşma sağlanamaması halinde fazla mesaiye kalmama, iş yavaşlatma eylemlerine de işverenden engelleme maddesi geldi. İşveren mesai yapmamanın ve iş yavaşlatmanın cezai yaptırıma tabii tutulmasını istedi. Bu talepler işçi tarafından kabul edilmedi.

Yüzde 200 Zam Kabul Görmedi

Sendikanın ulusal ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde işçilere yüzde 200 zamlı ödeme yapılması talebi ise işveren tarafından kabul görmedi. Hafta tatilinde çalışılması halinde de yine yüzde 200 zam yansıtılması da reddedildi.

22 Kasım'da Bir Toplantı Daha Yapılacak

Böylece 26 Eylül 2023'te başlayan müzakereler boyunca toplam 52 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Taraflar bir sonraki toplantıyı 22 Kasım saat 10.30'da işverenin ev sahipliğinde yapacak.