İzmir'de Bina Çöktü! Çevredeki 3 Apartman Tahliye Edildi

İzmir'de kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Çevredeki 3 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir'de Bina Çöktü! Çevredeki 3 Apartman Tahliye Edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen lise binası, çalışmalar sırasında çöktü.

6 katlı İTO Vakfı Süleyman Taştekin Lisesi'nin yıkılarak yeniden yaptırılmasına karar verilmişti. Okulda bir süredir de yıkım çalışmaları devam ediyordu..

İşte bu sırada çökme meydana geldi. Bölgeye, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken, yetkililer yapılan incelemeler sonucu okulun yakınındaki 3 apartmanın tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.

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