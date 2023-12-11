Sanayi Üretimi Ekimde Daraldı! TÜİK Güncel Verileri Paylaştı

Sanayi üretimi ekimde daraldı. Sanayi üretimi ekim ayında yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Verileri Türkiye İstatistik Kurumu, paylaştı. Sanayi üretimi eylül ayında da yüzde 0,1 küçülmüştü.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

Yıllık bazda bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.