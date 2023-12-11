Sanayi Üretimi Ekimde Daraldı! TÜİK Güncel Verileri Paylaştı

Sanayi üretimi ekimde geriledi. Sanayi üretim endeksi, aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Sanayi Üretimi Ekimde Daraldı! TÜİK Güncel Verileri Paylaştı

Sanayi üretimi ekimde daraldı. Sanayi üretimi ekim ayında yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Verileri Türkiye İstatistik Kurumu, paylaştı. Sanayi üretimi eylül ayında da yüzde 0,1 küçülmüştü.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

Yıllık bazda bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Mehmet Şimşek'ten Ekonomi Politikalarıyla İlgili Yeni Açıklama! Ödemeler Dengesi ve İş Gücü Verilerini DeğerlendirdiMehmet Şimşek'ten Ekonomi Politikalarıyla İlgili Yeni Açıklama! Ödemeler Dengesi ve İş Gücü Verilerini DeğerlendirdiEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sanayi üretim endeksi # Sanayi # ekonomi
Çok Okunanlar
İsrail Artık Kayıplarını Gizleyemiyor
İsrail Artık Kayıplarını Gizleyemiyor
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Gram altını olanlar müjde! O rakamı görecek...
Gram altını olanlar müjde! O rakamı görecek...
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak?
Öne Çıkanlar Batı kurnazı Biden kongreyi umursamadan İsrail'e tank mermisi verdi! Batı kurnazı Biden kongreyi umursamadan İsrail'e tank mermisi verdi! Galatasaray'dan Kopenhag Maçına Rekor Prim Kararı! Galatasaray'dan Kopenhag Maçına Rekor Prim Kararı!