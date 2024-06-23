Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması!

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi. "Ben, 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım." diyen Atalay, vergi adaletsizliğine de dikkat çekti.

Editör: Haber Merkezi

Türkiye'de enflasyon tarihi zirvesinde, asgari ücretliler ve emekliler başta olmak üzere vatandaş pahalılık altında eziliyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmedim diyerek asgari ücrette iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

"Dar ve sabit gelirlilerin durumu son yılların en kötü noktasındadır. Yüksek enflasyon nedeniyle geçim şartları ağırlaşmış, ücretliler geçim şartlarını kaybetmiş, çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükü sebebiyle gelir adaleti bozulmuştur."

Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Atalay "Son yılların en zor, en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz." dedi. Atalay, enflasyon durdurulmazsa yapılacak bir iyileştirmenin hükmünün bir ay bile sürmeyeceğini ifade etti.

"Ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Daha önce sabit gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yapılıyordu." diyerek bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.

"Yapılacak düzenlemeyle az kazanandan az, çok kazanan çok vergi alınmalıdır."

Vergi adaletsizliği konusuna da değinen Atalay verginin çalışanları ana problemi olduğunu söyleyerek "Biz, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Çalışanların 12 aylık emeğinin 1,5 ayının vergiye gittiğini söyleyen Atalay, işçiler lehine düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ergün atalay # Asgari ücret
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