2024'ün ilk MGK'si toplanacak! İşte kritik toplantının gündem başlıkları

Milli Güvenlik Kurulu 25 Ocak Perşembe günü toplanacak. Toplantı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

Irak'ın kuzeyinde artan saldırılar sonrası toplanacak olan kritik MGK'nın gündemi de kuşkusuz terörle mücadele olacak. MGK'da Irak'ın kuzeyindeki son saldırılar ayrıntılı şekilde ele alınacak, yeni dönemde bölgede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün varlığı da yine MGK'nın gündeminde olacak. Son dönemde bu bölgeden de artan tacizler toplantı da istişare edilecek.