2024'ün ilk MGK'si toplanacak! İşte kritik toplantının gündem başlıkları

2024 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu 25 Ocak'ta toplanacak. Gündemde Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine PKK'nın sızma girişimleri olacak. Terör örgütünün bölgedeki varlığına karşı Irak hükümeti ile atılacak adımlar değerlendirilecek. Sınır ötesi harekatın da gündemde olması bekleniyor.

2024'ün ilk MGK'si toplanacak! İşte kritik toplantının gündem başlıkları

Milli Güvenlik Kurulu 25 Ocak Perşembe günü toplanacak. Toplantı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

Irak'ın kuzeyinde artan saldırılar sonrası toplanacak olan kritik MGK'nın gündemi de kuşkusuz terörle mücadele olacak. MGK'da Irak'ın kuzeyindeki son saldırılar ayrıntılı şekilde ele alınacak, yeni dönemde bölgede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün varlığı da yine MGK'nın gündeminde olacak. Son dönemde bu bölgeden de artan tacizler toplantı da istişare edilecek.

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