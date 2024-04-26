3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi sınırda yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ ve biri PKK/PYD terör örgütü mensubu olmak üzere 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi sınırda yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Sınırdan yasa dışı geçişlere karşı güvenlik güçlerinin mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, yakalananların 2'sinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Milli Savunma Bakanlığı # yunanistan # fetö # pkk # terör örgütü
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