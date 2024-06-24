6 şehirde Bozdoğan-46 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 6 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlkaya duyurdu.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Bu operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

- Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Kesintisiz 365 gün operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.