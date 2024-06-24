6 şehirde Bozdoğan-46 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
6 şehirde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonları gerçekleştirilidi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Ali Yerlikaya, operasyonlarda 31 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 6 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlkaya duyurdu.
31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.
Bu operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
- Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Kesintisiz 365 gün operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.
6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Bayram tatili boyunca gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-46” operasyonlarında 3️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 24, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye… pic.twitter.com/9XIQgGcJNP
Kaynak: Anadolu Ajansı