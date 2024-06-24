İsrail'den Lübnan'a beyaz fosfor bombası!

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu belirtildi.

İsrail'den Lübnan'a beyaz fosfor bombası!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İsrail ordusu, sınır bölgesindeki Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesinin ovasını beyaz fosfor içeren topçu atışlarıyla hedef aldı.

Ayrıca, İsrail topçu birliklerinin Hora bölgesini de ağır topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah'a ait hedefler ve gözetleme noktalarının savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

İsrail'den Lübnan'a beyaz fosfor bombası! - Resim : 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 Televizyonuna da röportaj verdi. Netanyahu, Lübnan sınırındaki durum ve Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz" diyen Netanyahu, bununla ilgili planlarının ayrıntılarını basına açıklayamayacağını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # lübnan # beyaz fosfor
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