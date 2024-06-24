Hac ibadetinde can kaybı 1301'e ulaştı! Suudi Arabistan'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, kutsal topraklarda bu yıl hac ibadetini yerini getirmek üzere bulunan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi. Bu yıl bölgede "aşırı sıcak havanın" görüldüğünü belirtti.

Fahd Abdurrahman el-Celacel, vefat eden kişilerin sayısının 1301'e çıktığını ve bunların yüzde 83'ünün hac ibadeti için izninin olmadığını belirtiti.

Suudi Bakan, vefat eden kişilerin "güneş ışığı altında uzun mesafeler yürümeleri, ilerlemiş yaşta olmaları ve kronik rahatsızlıkları" sebebiyle sağlık durumlarının olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'a giden 1 milyon 300 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sundukları bilgisini veren Celacel, vefat edenlere rahmet ve taziye dileklerini iletti.