Hac ibadetinde can kaybı 1301'e ulaştı! Suudi Arabistan'dan açıklama geldi

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden hacı adayları arasında ölü sayısı 1301'e yükseldi.

Hac ibadetinde can kaybı 1301'e ulaştı! Suudi Arabistan'dan açıklama geldi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, kutsal topraklarda bu yıl hac ibadetini yerini getirmek üzere bulunan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi. Bu yıl bölgede "aşırı sıcak havanın" görüldüğünü belirtti.

Fahd Abdurrahman el-Celacel, vefat eden kişilerin sayısının 1301'e çıktığını ve bunların yüzde 83'ünün hac ibadeti için izninin olmadığını belirtiti.

Suudi Bakan, vefat eden kişilerin "güneş ışığı altında uzun mesafeler yürümeleri, ilerlemiş yaşta olmaları ve kronik rahatsızlıkları" sebebiyle sağlık durumlarının olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'a giden 1 milyon 300 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sundukları bilgisini veren Celacel, vefat edenlere rahmet ve taziye dileklerini iletti.

Isparta'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandıIsparta'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hac # suudi arabistan # Mekke
Çok Okunanlar
Sabit geliri olanlara kötü haber: "En sıkıntılı dönemlerini yaşıyor"
Sabit geliri olanlara kötü haber: "En sıkıntılı dönemlerini yaşıyor"
Soğuk suyla duş almak ölüme neden olabilir!
Soğuk suyla duş almak ölüme neden olabilir!
Teröristlere Bozdoğan-45 darbesi!
Teröristlere Bozdoğan-45 darbesi!
Trabzonspor 5 transferi açıkladı!
Trabzonspor 5 transferi açıkladı!
İsrail'den Lübnan'a beyaz fosfor bombası!
İsrail'den Lübnan'a beyaz fosfor bombası!
Öne Çıkanlar Dünya İsrail'i Kınıyor! Filistin Destek Eylemleri Her Yerde! | ULUSAL HABER Dünya İsrail'i Kınıyor! Filistin Destek Eylemleri Her Yerde! | ULUSAL HABER Akdeniz'de deprem oldu! AFAD açıkladı Akdeniz'de deprem oldu! AFAD açıkladı