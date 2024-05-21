9 şehirde terör operasyonu! 30 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 9 şehirde, terör örgütü DHKP-C/MLKP'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 30'u yakalandı.

9 şehirde terör operasyonu! 30 şüpheli yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önemli bir soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından İzmir merkezli 9 şehirde, terör örgütü DHKP-C/MLKP'ye finansman sağlayanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 30'u yakalandı.

Diğer 10 şüpheliden 5'inin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu, 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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