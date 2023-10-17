Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor! "Güvenlik Güçlerimize Teslim Olun!"

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla 1506 gündür bekleyişte… Anne Hatice Levent de o ailelerden biri. Anne Levent evladına ‘ güvenlik güçlerimize teslim olun, bu hasretlik bitsin’ sözleriyle seslendi. Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan için nöbette…