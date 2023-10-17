Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor! "Güvenlik Güçlerimize Teslim Olun!"
Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşmak için başlattığı mücadele sürüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde süren oturma eyleminde aileler evlatlarına ‘güvenlik güçlerimize teslim olun, bu hasretlik bitsin’ diyerek seslendi.
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla 1506 gündür bekleyişte… Anne Hatice Levent de o ailelerden biri. Anne Levent evladına ‘ güvenlik güçlerimize teslim olun, bu hasretlik bitsin’ sözleriyle seslendi. Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan için nöbette…
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi