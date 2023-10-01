Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin yeni dönem açılışında konuştu. Konuşmasında Ankara'daki terör saldırısına da değinen Erdoğan, "Bu sabah, iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM)28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama Yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında, bu sabah Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ve Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemesine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

- Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır. Olaya müdahale esnasında hafif yaralanan polislerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, Ankaralı kardeşlerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.
Devlet Bahçeli'den Emekli Maaşlarıyla İlgili Açıklama!Devlet Bahçeli'den Emekli Maaşlarıyla İlgili Açıklama!Gündem
# erdoğan # ankara # terör # saldırı
Çok Okunanlar
Ankara'da Bombalı Saldırı!
Ankara'da Bombalı Saldırı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı!
Göcek'te Korkunç Kaza
Göcek'te Korkunç Kaza
Patlamada Yaralanan Polislerin Sağlık Durumu Nasıl?
Patlamada Yaralanan Polislerin Sağlık Durumu Nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!
Öne Çıkanlar Halk TV HDP'ye Sahip Çıktı! - Ulusal Kanal Ana Haber Halk TV HDP'ye Sahip Çıktı! - Ulusal Kanal Ana Haber Spot Piyasada 30 Eylül 2023 Doğalgaz Fiyatları Spot Piyasada 30 Eylül 2023 Doğalgaz Fiyatları