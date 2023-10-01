Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin yeni dönem açılışında konuştu. Konuşmasında Ankara'daki terör saldırısına da değinen Erdoğan, "Bu sabah, iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM)28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.
Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama Yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında, bu sabah Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ve Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemesine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
- Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır. Olaya müdahale esnasında hafif yaralanan polislerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, Ankaralı kardeşlerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.