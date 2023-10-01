Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM)28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama Yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında, bu sabah Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ve Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemesine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: