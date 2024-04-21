Deniz Hava Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Deniz Hava Komutanlığındaki 351. Helikopter Hat Bakım Komutanlığına gelen Şirinsulhiye İlkokulu öğrencileri, park sahasındaki Süper Kobra ve Seahawk helikopterlerini inceledi.

Pilot kaskı takıp kokpite binen çocuklara helikopterlerle ilgili soruları sordu.

Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser de çocuklarla selamlaştı, öğretmenler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Seahawk ve Süper Kobra helikopterleri ile deniz karakol uçakları, çocuklar için gösteri uçuşu yaptı.

Daha sonra Türkiye için ilk olan Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma Simülatörü'ne geçen çocuklar, denize düşen personeli kurtarma operasyonuna katıldı.

Çocuklar ve öğretmenleri 301. Uçak Hat Bakım Komutanlığı park sahasında da deniz karakol uçaklarına bindi, kokpitte zaman geçirdi.