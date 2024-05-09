İçişleri Başkanlığından Ayhan Bora Kaplan iddialarına açıklama: Müdür Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır." ifadelerine yer verildi.



