İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı İsveç'te protesto edildi!

Finali 11 Mayıs'ta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı, İsveç'te tansiyonu yükseltti.

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı İsveç'te protesto edildi!
Editör: Metehan Gül
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Malmö kenti Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan protestocular, Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini istedi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsil eden maketler taşıdı.

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, Möllevangstorget Meydanı'na kadar yürüdü.

Eylemciler, 11 Mayıs'ta da büyük bir gösteri daha yapılacağını duyurdu.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınmayacağı bildirilmişti.

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