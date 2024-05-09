CHP DEM Partisi'ni büyükşehir meclisine soktu

Yerel seçimlere kol kola giren CHP ve DEM Parti'nin ittifakının boyutları yine gözler önüne serildi. Belediyelere Meclislerine CHP listelerinden giren DEM Partili isimler İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne seçildi. O isimlerin geçmişlerinde PKK'nın meclisteki uzantısı HDP-DEM Parti faaliyetleri görüldü.

Yerel seçimlerde CHP, kent uzlaşısı adı altında yapılan ittifak ile DEM Parti'li isimleri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne soktu.

İstanbul Büyükşehir Belediye meclisi'nde grup kuracak sayıda isim karşılığında DEM Parti, 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmadı. Dem Partililer CHP listelerinden meclis üyesi seçildi.



Dikkat çeken isimlerin başında Elif Gül geliyor. CHP'nin Sancaktepe listesinden seçilen ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne giren Elif Gül, Yeşil Sol Parti'nin eş sözcüsüydü.



CHP'nin Tuzla listesinden Büyükşehir Belediye Meclisi'ne seçilen Hasan Özdemir ise 2014 ve 2019 yıllarında DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayıydı.



Eyüpsultan'da CHP listelerinden Büyükşehir Belediye Meclisi'ne seçilen Servet Güzel de 2015 yılında HDP İstanbul 2. Bölge milletvekili ve ilçe belediye başkan adaylıklarını yaptı.



CHP'nin Üsküdar listesinden Büyükşehir Belediye Meclisi'ne giren Bülent Kaygun da DEM Partili. 2019 seçimlerinde de HDP'nin Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayıydı.



Ataşehir'de de DEM Partili isimlerden Müslüm Kocaoğlu CHP Listelerinde yer aldı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne seçildi. Avukat olan Kocaoğlu, terörist Abdullah Öcalan'la görüşme başvurusu yapan 250 avukatın içinde yer aldı. Kocaoğlu aynı zamanda DEM Parti'nin de avukatlığını yapıyor.



Zeytinburnu'da CHP listelerindeydi Büyükşehir Belediye Meclisi'ne giren Yeşil Sol Partili Abdulcebar Barış da Kürdistan ifadeleriyle dikka çekiyor.