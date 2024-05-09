Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! 2 zanlıdan biri tutuklandı!

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! 2 zanlıdan biri tutuklandı!
Editör: Metehan Gül
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Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Şüphe üzerine durdurulan araçta ve içindeki iki kişinin üst aramasında satışa hazır esrar ele geçirildi.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ü.Ö. ile K.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ö. tutuklandı, K.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kastamonu # uyuşturucu
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