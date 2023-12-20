Karayolları İşçileri Mağdur! İşkur TYP Mağdurları Yasal Güvence İstiyor

Belediye şirket ve kamu taşeron işçilerinin “kadro” haykırışları sürüyor. Yüz binlerce işçiyi mağdur eden taşeronluk sistemine karşı mücadele veren işçiler Ulusal Kanal’a konuştu. İşte ağır ve zor koşullarda çalışan ancak sefalete mahkum edilen işçi talepleri...

Editör: Ülkühan Sercan Doğanbey Önenköprülü
Son Güncelleme:

Belediye şirket işçileri ve kamu taşeron işçilerinin hak mücadelesi sürüyor.

Temizlik işçisi de var aralarında, mimar da güvenlik görevlisi de... Otobüs şoföründen çağrı merkezi çalışanına, sağlık emekçisinden mühendisine hepsi ya belediye şirketleri tarafından mağdur edildi ya da “kamuda taşeronu bitirdik” yalanına takıldı.

Karayolları Taşeron İşçileri Temsilcisi Mustafa Koçak, tam 8 yıldır ağır ve tehlikeli iş kollarında, kadrolu işçilerle aynı işi yapıyor.

Kadrolularla iş yükü aynı olan ancak özlük haklarından mahrum kalan İşçi Koçak, mesai ücreti, yemek ücreti, ikramiye almamakla birlikte asgari ücretle ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Bir diğer mağdur kesim de İŞKUR’un Toplum Yararına Programlar kapsamında çalışan işçiler...

Asgari ücret ile sosyal, ekonomik ve yasal hiçbir dayanağı olmadan, prosedürde "Kursiyer" fiilde "İşçiler” de hakkını alamayanlar arasında.

9 aylık program çerçevesinde işe alınan işçiler süreleri bittikten sonra yeniden başvurmak için 24 boyunca işsiz olarak beklemek zorunda kalıyorlar.

Ortadoğu'nun En gözde Yemeği! Nohudu Hiç Böyle YememiştinizOrtadoğu'nun En gözde Yemeği! Nohudu Hiç Böyle YememiştinizYemek Tarifleri
# karayolları işçileri # işkur
Çok Okunanlar
Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay...
Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay...
Yarı Yarıya Doldu! Barajların Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor!
Yarı Yarıya Doldu! Barajların Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor!
İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 6 İlçede Su Kesintisi!
İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 6 İlçede Su Kesintisi!
Bugün Başlıyor! Şok Marketlerde Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek!
Bugün Başlıyor! Şok Marketlerde Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek!
Tuzla Piyade Okulu'nda Neler Oluyor?
Tuzla Piyade Okulu'nda Neler Oluyor?
Öne Çıkanlar Meral Akşener CHP'ye açık savaş ilan etti! "Bu bir savaş" - Yakup Aslan Meral Akşener CHP'ye açık savaş ilan etti! "Bu bir savaş" - Yakup Aslan Her 4 Kişiden 2'si Pozitif Çıkıyor Her 4 Kişiden 2'si Pozitif Çıkıyor