Karayolları İşçileri Mağdur! İşkur TYP Mağdurları Yasal Güvence İstiyor

Belediye şirket işçileri ve kamu taşeron işçilerinin hak mücadelesi sürüyor.

Temizlik işçisi de var aralarında, mimar da güvenlik görevlisi de... Otobüs şoföründen çağrı merkezi çalışanına, sağlık emekçisinden mühendisine hepsi ya belediye şirketleri tarafından mağdur edildi ya da “kamuda taşeronu bitirdik” yalanına takıldı.

Karayolları Taşeron İşçileri Temsilcisi Mustafa Koçak, tam 8 yıldır ağır ve tehlikeli iş kollarında, kadrolu işçilerle aynı işi yapıyor.

Kadrolularla iş yükü aynı olan ancak özlük haklarından mahrum kalan İşçi Koçak, mesai ücreti, yemek ücreti, ikramiye almamakla birlikte asgari ücretle ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Bir diğer mağdur kesim de İŞKUR’un Toplum Yararına Programlar kapsamında çalışan işçiler...

Asgari ücret ile sosyal, ekonomik ve yasal hiçbir dayanağı olmadan, prosedürde "Kursiyer" fiilde "İşçiler” de hakkını alamayanlar arasında.

9 aylık program çerçevesinde işe alınan işçiler süreleri bittikten sonra yeniden başvurmak için 24 boyunca işsiz olarak beklemek zorunda kalıyorlar.