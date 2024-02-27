Terör örgütlerine finansal kalkan olanlar gözaltına alındı!

İstanbul'da yürütülen çalışmalar kapsamında cezaevinde bulunan üyelerine finansal destek olan zanlılar gözaltına alındı.

Terör örgütlerine finansal kalkan olanlar gözaltına alındı!
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 Terör örgütleri MLKP, TKP/ML ve MKP'nin cezaevleri yapılanmasına dair  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 16 şüphelinin Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerinde kalan terör örgütü mensuplarına aralarında herhangi bir akrabalık bağı olmamasına rağmen 1 Ocak 2016'dan bu yana para yatırdığı belirlendi.

Örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 15 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# cezaevi # gözaltı
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