Vatan Partisi Anneler Günü'nde Diyarbakır Anneleri'nin yanında!

1714 gündür PKK'nın kaçırdığı evlatlarını geri alabilmek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylemdeler. Diyarbakır Anneleri'nin vicdan nöbetini Vatan Partisi ilk günden beri yalnız bırakmadı. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tarhan, Anneler Günü dolayısıyla Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti. Ayvalı, konuşmasında annelerin yüreklerinin yanmasında HDP'yi kapatamayanların sorumluluğu olduğunu söyledi.

"HDP'Yİ KAPATAMAYANLARIN SORUMLULUĞU VARDIR"

Meltem Ayvalı, bu yıl Anneler Gününü mücadele günü olarak gördüklerini belirtti. Dün Filistinli anneler için yapılan eylemlerde olduklarını hatırlatan Ayvalı, "Anaların yüreği yanarken birbirimize küçük ev aletleri alıp verdiğimiz, çiçek verdiğimiz Anneler Günü kutlamasını kendimize yakıştıramadık" ifadelerini kullandı.

Ayvalı, Diyarbakır Anneleri'nin yüreğinin yanmasında HDP'yi kapatamayanların sorumluluğu olduğunu vurguladı. "Lafımızı uzatmayalım, eğip bükmeyelim, dosdoğru, kitabın ortasından konuşalım" diyen Ayvalı, "Eğer bu annelerimizin evlat arayışı devam ediyorsa, eğer bu annelerimizin yürek yangını devam ediyorsa, HDP'yi kapatamayanların bunda sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı (@MeltemAyvali):



"Eğer bu annelerimizin evlat arayışı devam ediyorsa, eğer bu annelerimizin yürek yangını devam ediyorsa, HDP'yi kapatamayanların bunda sorumluluğu vardır." pic.twitter.com/P8igygorqc — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 12, 2024

"BURADA VERİLEN VİCDAN NÖBETİNE TÜM DÜNYANIN DESTEK VERMESİ GERKİRKEN..."

Diyarbakır Anneleri'nden olan ve evladına kavuşan Ayşegül Biçer de bir konuşma yaptı. Biçer konuşmasında, kendisinin evladına kavuşmasına karşın bütün anneler evlatlarına kavuşana kadar mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Biçer, "Burada verilen vicdan nöbetine aslında tüm dünyanın destek vermesi gerekirken, bizi görmeyenler kendi utançlarıyla kalacaktır. Tek bir terörist, tek bir evlat dağda kalmayıncaya kadar anneler burada tek ses tek yumruk olacak." dedi.

Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer (@biceraysegul21):



"Burada verilen vicdan nöbetine aslında tüm dünyanın destek vermesi gerekirken, bizi görmeyenler kendi utançlarıyla kalacaktır. Tek bir terörist, tek bir evlat dağda kalmayıncaya kadar anneler burada tek ses tek yumruk olacak." pic.twitter.com/RfrQCsD5Ps — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 12, 2024

SADECE ANNELER DEĞİL BABALAR DA EYLEMDE

Evladını arayan baba Süleyman Aydın, yaptığı konuşmada "Anneler ve babalar günümüzü bize zehir eden HDP milletvekillerine sesleniyoruz" dedi. HDP vekillerine "sizin de evladınız var" diyen Aydın, "Nereye kadar Kandil'in vekilliğini yapacaksınız?" diyerek tepki gösterdi. "Gençlerimizi, çocuklarımızı zehirleyerek PKK'nın önüne atan DEM Parti'dir" diyen Aydın, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutladığını belirtti. Aydın, "Burada Anneler Günü yoktur, Babalar Günü yoktur. Ne zaman çocuklarımız gelirse o zaman Anneler Günü olur, Babalar Günü olur." dedi.

Evlat Nöbeti Tutan Baba Süleyman Aydın:



"Anneler ve babalar günümüzü bize zehir eden HDP milletvekillerine sesleniyoruz. Sizin de evlatlarınız var. Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?" pic.twitter.com/aVnNVe4K8z — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 12, 2024

"BU MÜCADELE BİR GÜN MUHAKKAK ZAFERE ULAŞACAK"

Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tarhan, açıklamasında "Ana yüreğini yangın olduğu yerde Anneler Günü... Diyarbakır Anneleri'nin bakışlarıyla terörü durdurduğu, evlatlarını kazandığı, Kürt halkına örnek olduğu, dünyaya örnek olduğu yerdeyiz" dedi. Tanhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz onların evladıyız. Evlatlarını onlardan alamadılar. Çünkü bütün Türkiye'nin evlatları buradaki anaların yürek yangınını paylaşıyor, onların sesi oluyor. Türkiye'nin her bucağından annelerimizin bu mücadelesine selamlar, hürmetler, saygılar var."

En büyük kadın hakları mücadelesinin Diyarbakır'da verildiğini belirten Tanhan, "Diyarbakır Anneleri'nin bu mücadelesi, bu büyük davaları bir gün muhakkak tam anlamıyla zafere ulaşacak. Çünkü Kürt annesi evladını dağa göndermek istemiyor." dedi.

Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tarhan (@FerdiTanhan):



"Diyarbakır Anneleri'nin bu mücadelesi, bu büyük davaları bir gün muhakkak tam anlamıyla zafere ulaşacak. Çünkü Kürt annesi evladını dağa göndermek istemiyor." pic.twitter.com/dHmxyrfdGr — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 12, 2024

VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, görüntülü arama ile Diyarbakır Anneleri'ni aradı. Perinçek, annelerin Anneler Günü'nü kutladı. "Bir kale gibi orada bir cephe oluşturdunuz. Hepimiz sizlere yürekten sevgi ve saygı sunuyoru" diyen Perinçek, "evlatlarımız bir bir geldikçe hepimiz bayram yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Perinçek, annelere mücadelelerinde başarı dileklerini iletti.