Dicle Üniversitesi'nde Diyarbakır Anneleri Sempozyumu yapıldı

Çocukları PKK ve uzantısı DEM Parti tarafından dağa kaçırılan ailelerin 5 yıldır HDP ve DEM Parti Diyarbakır il binası önünde verdiği mücadele akademide masaya yatırıldı. Konu 30 bildiriyle 8 oturumda enine boyuna tartışıldı.

Diyarbakır annelerinin mücadelesi akademik olarak incelendi. Dicle Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bülent Erantepli çocukların kaçırılma yöntemlerine dikkat çekti.

Erantepli, sunduğu bildirimde, PKK’nın meclisteki uzantısı DEM Parti’nin çocuk kaçırma konusundaki örgütlü çalışmasını anlattı.

Sempozyuma Diyarbakır anneleri de konuşmacı olarak katıldı. DEM Parti’nin belediye yönetimlerinde yine çocukları dağa kaçırmaya devam edeceğine işaret edildi.