Borç Para Verirken Unutmamanız Gerekenler! Borç Para Verirken Dikkat Edin

Yakın bir arkadaşınız borç para istediğinde arkadaşınızı kıramayıp zor durumda olsanız da yastık altınızdan bir miktar borç para verebilirsiniz ama araştırmalara göre bozulan arkadaşlıkların yarısı borç para yüzünden bozulduğunu biliyor muydunuz?

Arkadaşınıza borç para vererek ona yardım etmenin doğru bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama bu adımınız arkadaşlığınızın bozulmasına neden olabilir. Arkadaşınıza borç para verirken unutmamanız gerekenleri derledik ve sizinle paylaşmak istedik.

1. Son Çaresi Siz Olabilirsiniz

Muhtemelen bankadan kredi alamadıkları için size geliyorlar. Bu, geleneksel borç verenlerin onları borç vermek için çok yüksek riskli olarak gördükleri anlamına geliyor. Bu durum, krediden kazanabilecekleri tüm potansiyel faizi değerlendirdikten sonra bile geçerli.

2. Verdiğiniz Borcu Geri Alamama Riskiniz Var

Arkadaşlarından veya ailesinden borç alan kişilerin neredeyse dörtte üçü araştırmalara göre tamamını geri ödemiyor ya da geri ödeyeceklerini söyledikleri günde ödemiyor.

3. Kötü Mali Alışkanlıklarına Yardımcı Oluyor Olabilirsiniz

Borçların çoğunluğu ebeveynlerin yetişkin çocuklarına borç vermesinden oluşmaktadır. Bazen kredinin nedeni iyi bir neden olabilir; tıpkı tek seferlik, tamamen beklenmedik bir acil durum gibi.

Ancak çoğu zaman bunun nedeni sağlam değildir ve helikopter ebeveynler sadece kötü mali alışkanlıkları ödüllendirmektedir. Çocuklarınız, kendilerini içine soktukları herhangi bir kötü mali durumdan onları kurtaracağınızı düşünürlerse, o zaman asla iyi para alışkanlıkları geliştirme konusunda teşvik edilmeyeceklerdir.

4. Borç Vererek Kendinizi Maddi Açıdan Zor Duruma Sokabilirsiniz

Beklenmedik acil durumlar ve iş kayıpları meydana gelir. Ve bunu yaptıklarında, faturalarınızı ödemek ve ayakta kalmak için ekstra paraya ihtiyacınız olacak. Son derece iyi stoklanmış bir acil durum fonunuz varsa, belki de ödünç verdiğiniz parayı kaçırmayacaksınız.

Araştırmalara göre çoğu insanın hesabında verdiği borcu yakın zamanda istemeyecek kadar yüklü miktarda para yok, yani siz de çoğu insan gibiyseniz, paranızı mümkün olan en kısa sürede geri isteyeceksiniz. Bir arkadaşınıza yardım etmek için birikimlerinizi tüketmek, yakın gelecekte sizi de onlarla aynı durumda bırakabilir.

5. Paranızın Değeri Ölebilir ve Vadesi Geçmiş Parayı İstemekten Sıkılabilirsiniz

Çoğu borç bankalara zamanında geri ödenmediği gibi muhtemelen arkadaşınızın veya aile üyenizin sizden aldığı parayı da zamanında ödemelerde geride kalacağı bir nokta olacaktır. Böyle bir durumda, geç ödemeleri konusunda onlarla iletişime geçmek size kalmıştır. Ve bu konuşma inanılmaz derecede garip olacak.

Ama durum daha da kötüleşiyor. Muhtemelen ödemelerde geride kalmaya devam edecekler. Ve her seferinde geç kaldıklarını bildirmek için onları takip etmeye devam etmeniz gerekecek.

6. Borç Vermek İlişkinizi Sonsuza Kadar Bozabilir

Birkaç geç ödemeden sonra aslında sevdiğiniz kişinin borç tahsildarı haline gelirsiniz. Ve bu gerçek ilişkinizi etkileyecektir.

Size geri ödeme yapmadıkları için üzüleceksiniz, bu da size verilen sözleri tutmanın onlar için bir öncelik olmadığını gösteriyor. Ve seni her gördüklerinde kendilerini rahatsız hissedecekler çünkü sana borçlu olduklarını biliyorlar.

Arkadaşlarınıza borç verirken iyi düşünmeniz gerekiyor ve bunu küçük miktarlarda deneyebilirsiniz.