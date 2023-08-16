15 Ağustos Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 15 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Dönence , Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 15 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 15 AĞUSTOS SALI GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

15 Ağustos Salı gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle; Dönence , Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye All Star programlarının reyting sonuçları merak edilenler arasında.

15 AĞUSTOS SALI GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!