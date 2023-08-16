15 Ağustos Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasında dün gece mücadele eden yapımlar. 15 Ağustos Salı günü reyting sonuçları açıklandı! En çok hangi yapım izlendi. İşte detaylar...

15 Ağustos Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 15 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların  ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Dönence , Kim Milyoner Olmak İster  ve  MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 15 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 15 AĞUSTOS SALI GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

15 Ağustos Salı gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

15 Ağustos Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 1

Özellikle;   Dönence , Kim Milyoner Olmak İster  ve  MasterChef Türkiye All Star programlarının reyting sonuçları merak edilenler arasında.

15 Ağustos Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

15 Ağustos Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 3

15 AĞUSTOS SALI GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

15 Ağustos Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 4

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