30 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı ? Türkiye en çok onu izledi!

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 30 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Godzilla 2 : Canavarlar Kralı , Taşıyıcı , Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

30 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin ve programların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle, Godzilla 2 : Canavarlar Kralı , Taşıyıcı , Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

30 Ağustos Çarşamba Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz siz değerli okurlarımıza ileteceğiz. Takipte kalın!

23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

23 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı. AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.