31 Ağustos Perşembe televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Televizyonda ilk kez yayınlanacak filmler! Konuları nelerdir?

Sinema tutkunları, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü ekrana gelecek yerli veya yabancı filmleri heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ADANIŞ : KUTSAL KAVGA ( TV'DE İLK KEZ)

FİLMİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adanış: Kutsal Kavga, İstanbul'un fethinden sonra bir yarısı soylu Julius Ailesi’nde diğer yarısı ise Adanmışlar'da olan kutsal haritanın odağında olan olayları konu ediyor. "Adanmışlar", İstanbul’u fethinin ardından Türklerin eline geçen önemli bir sırrı korumak için teşkilatlanmış olan bir gruptur. Sırrı korumak için her şeyi göze alan "Adanmışlar, sırrı ele geçirmek için çabalayan karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

Filmde ; İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan gibi oyuncular yer almaktadır.

Film ; 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00' da Atv ekranlarından yayınlanacaktır.

JHON WİCK 3

FİLMİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, kellesi karşılığında ödül almak için peşine düşen suikastçılara karşı verdiği mücadeleyi konu ediyor. John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir...

Filmde ; Keanu Reeves, Ian McShane, Halle Berry gibi oyuncular yer almaktadır.

Film ; 31 Ağustos Perşembe saat 20:00' da Atv ekranlarından yayınlanacaktır. Seyredemeyenler içinse tekrar 22:15' te yayınlanacaktır.

CİCİ BABAM

FİLMİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir ?

Cici Babam'ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu gibi oyuncular yer almaktadır.

Film ; 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00' da Star TV ekranlarından yayınlanacaktır. Seyredemeyenler için tekrar 22:15' te yayınlanacaktır. İyi seyirler!