31 Ağustos 2023 Perşembe TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 31 Ağustos 2023 Perşembe günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, Atv, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI

09:00 Hafta Sonu Canlı

12:00 Gün İçinden Canlı

14:00 Ulusal Özel Tekrar.

16:00 Sanat Hayatı

17:00 Ulusal Özel.

18:30 Yurdumuzun Türküleri.

19:00 Haber Arası

19:30 Ana Haber Canlı

ATV YAYIN AKIŞI

07:40 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Adanış : Kutsal Kavga

22:15 Yabancı Sinema Jhon Wick 3

00:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:00 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşkı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

22:30 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

00:30 Yabancı Sinema Ölüm Akvaryumu

02:00 Çemberimde Gül Oya

04:00 Kavak Yelleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Çöp Adam

15:30 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Sinema Cici Babam

22:15 Yerli Sinema Cici Babam

00:30 Yerli Sinema Sucu Kamil

02:15 Yerli Sinema Sucu Kamil

04:00 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru& Murat Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yabancı Sinema Yakın Mesafe

01:45 Yabancı Sinema Yakın Mesafe

03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:45 Mucize Doktor

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Zengo

22:30 Kısmet

00:45 Yerli Sinema Zengo

03:15 Ruhun Duymaz

05:45 Yaz Şarkısı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Adını Sen Koy

07:15 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

01:50 Diriliş Ertuğrul

03:55 Seksenler

06:00 Kapanış

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak