31 Ağustos 2023 Perşembe TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
31 Ağustos 2023 Perşembe günü televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. Kanalların 31 Ağustos 2023 Perşembe günü TV yayın akışında neler var ?
Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 31 Ağustos 2023 Perşembe günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, Atv, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI
09:00 Hafta Sonu Canlı
12:00 Gün İçinden Canlı
14:00 Ulusal Özel Tekrar.
16:00 Sanat Hayatı
17:00 Ulusal Özel.
18:30 Yurdumuzun Türküleri.
19:00 Haber Arası
19:30 Ana Haber Canlı
ATV YAYIN AKIŞI
07:40 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Adanış : Kutsal Kavga
22:15 Yabancı Sinema Jhon Wick 3
00:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:00 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu
22:30 Yerli Sinema Mandıra Filozofu
00:30 Yabancı Sinema Ölüm Akvaryumu
02:00 Çemberimde Gül Oya
04:00 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Çöp Adam
15:30 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Sinema Cici Babam
22:15 Yerli Sinema Cici Babam
00:30 Yerli Sinema Sucu Kamil
02:15 Yerli Sinema Sucu Kamil
04:00 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru& Murat Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yabancı Sinema Yakın Mesafe
01:45 Yabancı Sinema Yakın Mesafe
03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:45 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Zengo
22:30 Kısmet
00:45 Yerli Sinema Zengo
03:15 Ruhun Duymaz
05:45 Yaz Şarkısı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Adını Sen Koy
07:15 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
01:50 Diriliş Ertuğrul
03:55 Seksenler
06:00 Kapanış
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak