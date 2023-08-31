MasterChef Türkiye All Star 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu ? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına giden isim kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 74. BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYOR!

Heyecan dolu mücadelede takımlar dokunulmazlık oyunu için ellerinden geleni yaptı.



MASTERCHEF 73. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

KAZANAN HANGİ TAKIM OLDU?

Kırmızı takım günün kazananı oluyor. Kırmızı takım dün ve bugün olmak üzere ikinci kez kazanmayı başarıyor.



DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yaptığı Arabaşı Çorbası ile dokunulmazlık oyununda galip gelen yarışmacı Barbaros oldu ayrıca Barbaros Masterchef All Star'da 3. kez dokunulmazlığı kazanan ilk yarışmacı olarak yine tarihe geçti. Geçen haftalarda da Masterchef All Star'ın ilk altın kaşığını alan isim olmuştu.

ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Barbaros, Kıvanç'ın dün ve bugünkü takım oyunu performansının kötü olmasını gerekçe göstererek Kıvancı eleme potasına gönderdi.

MASTERCHEF 74. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bugün yarışmacılar üç şefinde restoralarında bulunan toplam 6 yemeği yapmaya çalışacak.

Bu yemekler ; Snejanka, Sakızlı Ahtapot, Spagetti Alla Nerano, Pastırmalı Levrek, Güngörmez Çökertme Kebabı ve Torta Mimosa olacak.

MASTERCHEF'TE BUGÜN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK ?

Birbirinden iddialı tabaklarla takımlar menüleri misafirlere sunacak. Kimin kazanacağı ise çok merak ediliyor. Şeflerin restoranlarındaki oldukça zor yemekleri de içinde barındıran bu menüyle bir hayli zorlayıcı bir yarışma olacak.